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Во Франции задержан бывший совладелец Балтийского банка


29.1.2021 20:31
Во Франции задержан бывший совладелец Балтийского банкаФото: irk.today

Во Франции задержали Андрея Исаева, в прошлом являвшегося совладельцем Балтийского банка, а затем объявленного в розыск по линии Интерпола.

В России его обвиняют в выводе активов из банка, включая знаменитый дом "Зингера" на Невском проспекте Петербурга.

Андрея Исаева, который также является основателем Петербургского агентства недвижимости (ПАН), задержали еще в минувшем декабре, сообщает РБК со ссылкой на зампредседателя правления Альфа-банка Владимира Сенина. Экс-совладелец Балтийского банка был взят под стражу после запроса Генпрокуратуры РФ, связанного с уголовными делами о крупных хищениях.

Задержание Исаева также подтверждает письмо руководителя отдела российского бюро Интерпола, направленное в Министерство юстиции РФ 24 декабря.

Как напомнил Сенин, корпоративный конфликт случился между собственниками Балтийского банка в 2012 году. Впоследствии была инициирована санация этого финансового учреждения, в которой был задействован Альфа-банк. На оздоровление он тогда получил 57,4 млрд руб.

Вместе с тем, адвокат Александр Ефимов, представляющий интересы Андрея Исаева, опроверг сведения о том, что его клиент был взят под стражу во Франции. От каких-либо дополнительных комментариев юрист при этом отказался, лишь процитировав заявление Исаева, который назвал публикации о его задержании "вбросом".

В 2015 году фигурантом уголовного дела стал Олег Шигаев, который также был совладельцем Балтийского банка. Речь шла о крупном мошенничестве и отмывании денежных средств. Ущерб от преступных действий оценивался тогда в 3,36 млрд руб. Суд заочно арестовал банкира, который был объявлен в федеральный розыск. Год спустя по заявлению Балтийского банка возбудили дело и в отношении Исаева.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 828

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