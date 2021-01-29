Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Во Франции задержан бывший совладелец Балтийского банка

29.1.2021 20:31

Фото: irk.today



Во Франции задержали Андрея Исаева, в прошлом являвшегося совладельцем Балтийского банка, а затем объявленного в розыск по линии Интерпола.



В России его обвиняют в выводе активов из банка, включая знаменитый дом "Зингера" на Невском проспекте Петербурга.



Андрея Исаева, который также является основателем Петербургского агентства недвижимости (ПАН), задержали еще в минувшем декабре, сообщает РБК со ссылкой на зампредседателя правления Альфа-банка Владимира Сенина. Экс-совладелец Балтийского банка был взят под стражу после запроса Генпрокуратуры РФ, связанного с уголовными делами о крупных хищениях.



Задержание Исаева также подтверждает письмо руководителя отдела российского бюро Интерпола, направленное в Министерство юстиции РФ 24 декабря.



Как напомнил Сенин, корпоративный конфликт случился между собственниками Балтийского банка в 2012 году. Впоследствии была инициирована санация этого финансового учреждения, в которой был задействован Альфа-банк. На оздоровление он тогда получил 57,4 млрд руб.



Вместе с тем, адвокат Александр Ефимов, представляющий интересы Андрея Исаева, опроверг сведения о том, что его клиент был взят под стражу во Франции. От каких-либо дополнительных комментариев юрист при этом отказался, лишь процитировав заявление Исаева, который назвал публикации о его задержании "вбросом".



В 2015 году фигурантом уголовного дела стал Олег Шигаев, который также был совладельцем Балтийского банка. Речь шла о крупном мошенничестве и отмывании денежных средств. Ущерб от преступных действий оценивался тогда в 3,36 млрд руб. Суд заочно арестовал банкира, который был объявлен в федеральный розыск. Год спустя по заявлению Балтийского банка возбудили дело и в отношении Исаева.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 828

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 14:55 В Москве задержан главред «Медиазоны»

В Москве задержан главред «Медиазоны» 29.1.2021 22:32 Житель Дагестана погиб при падении с 70-метрового водопада

Житель Дагестана погиб при падении с 70-метрового водопада 29.1.2021 20:49 Под Самарой 10 человек погибли в ДТП с участием автобуса

Под Самарой 10 человек погибли в ДТП с участием автобуса 29.1.2021 12:10 В Оренбургской области вынесли приговор женщине, избившей младенца

В Оренбургской области вынесли приговор женщине, избившей младенца 28.1.2021 13:19 Задержан чеченец, подравшийся с ОМОНом на митинге в Москве