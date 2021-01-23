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Порье одержал победу над Макгрегором в главном бою турнира UFC 257


10:17
Порье одержал победу над Макгрегором в главном бою турнира UFC 257Фото: prosports.kz

Американцу Дастин Порье удалось нокаутировать ирландца Конора Макгрегора во втором раунде поединка.

В результате экс-чемпион UFC уступил победу в главном поединке турнира, проходившем на "Бойцовском острове" в Дубае.

Ирландец Конор Макгрегор, в прошлом становившийся чемпионом UFC в двух весовых категориях, уступил победу американцу Дастину Порье. Поединок был досрочно завершен во втором раунде нокаутом.

Встреча, состоявшаяся в легкой весовой категории и ставшая главным боем турнире UFC 257, была реваншем. Макгрегор и Порте уже противостояли друг другу, поединок проходил в сентябре 2014 года в Лас-Вегасе. Бой, организованный на турнире UFC 178, завершился на второй минуте стартового раунда - ирландцу удалось нокаутировать своего соперника

Минувшим летом скандально известный ирландец вновь выразил намерение завершить карьеру. По словам Макгрегора, он практически утратил интерес к смешанным единоборствам из-за того, что в UFC нет достойных соперников. Позднее стало известно о том, что он возобновляет тренировки и готовится к выходу в октагон.

Несколько дней назад президент UFC Дэйна Уайт сообщил о том, что за поединком Конора Макгрегора и Дастина Порье собирается следить обладатель титула в легком весе Хабиб Нурмагомедов. По словам Уайта, россиянин даже может возобновить карьеру, если эта встреча его впечатлит.

Напомним, минувшей осенью Хабиб Нурмагомедов смог одержать победу над американцем Джастином Гэтжи, сохранив чемпионский пояс UFC в легком весе. Поединок стал главным событием турнира UFC 254. Как заявил победитель, этот бой был для него последним.

Встреча была организована на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, который в последнее время приобретает все больший вес в мире спорта. По данным СМИ, за бой с Гэтжи Нурмагомедов тогда заработал более $6 млн.

Автор: Злата Богатова
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