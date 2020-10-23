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Нурмагомедов победил Гэтжи и объявил о завершении карьеры
00:26
Фото: yoldash.ru
Россиянин Хабиб Нурмагомедов смог одержать победу над американцем Джастином Гэтжи, сохранив чемпионский пояс UFC в легком весе. Поединок стал главным событием турнира UFC 254.
Как заявил победитель, этот бой был для него последним.
Встреча была организована на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, который в последнее время приобретает все больший вес в мире спорта.
Как стало известно, противостояние было остановлено во втором раунде. Рефери подал соответствующий знак после того, как Хабиб Нурмагомедов успешно применил удушающий прием.
Напомним, готовясь к этой встрече, Нурмагомедов за несколько дней смог согнать около 8,5 кг.
Россиянину удалось уже в третий раз защитить этот престижный титул. 32-летний Хабиб Нурмагомедов в течение своей карьеры в смешанных единоборствах завершил победой все двадцать девять поединков.
Джастин Гэтжи потерпел третье поражение. В прошлом 31-летний американец одержал двадцать две победы.
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