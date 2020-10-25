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За бой с Гэтжи Нурмагомедов заработал более $6 млн
25.10.2020 23:05
Фото: businessinsider.com
Россиянин Хабиб Нурагомедов, одержавший накануне победу над американцем Джастином Гэтжи, за вечер смог заработать более шести миллионов долларов.
Как сообщает The Sports Daily, к этой сумме также добавились бонусы.
Поединок проходил в Абу-Даби и продолжался до второго раунда, когда Хабиб Нурмагомедов применил удушающий прием. В результате он смог выиграть бой у Джастина Гэтджи из США и уже в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе.
Общий заработок Нурмагомедова за поединок с американцем включал и солидные бонусы: $40 тыс. он получил за участие в разного рода мероприятиях промоушена перед боем и $50 тыс. — за "Выступление вечера".
Напомним, после окончания боя 32-летний россиянин объявил, что это был его последний поединок.
Минувшим летом от коронавируса скончался отец Хабиба Нурмагомегодова, который долгое время был его наставником.
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