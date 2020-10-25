ИнтерНовости - новости в стране и мире
Ученые смогли частично избавить мышей от синдрома Дауна
Ученые смогли частично избавить мышей от синдрома Дауна
Лукашенко в беседе с Помпео назвал Москву главным союзником Минска
Лукашенко в беседе с Помпео назвал Москву главным союзником Минска
В Азовском море танкер получил значительные пробоины после взрыва
В Азовском море танкер получил значительные пробоины после взрыва
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Названы способы проверить себя на коронавирусНазваны способы проверить себя на коронавирус
Белый дом поздравил Баку и Ереван с достижением договоренности о прекращении огняБелый дом поздравил Баку и Ереван с достижением договоренности о прекращении огня
Тихановская объявила о начале «общенациональной забастовки»Тихановская объявила о начале «общенациональной забастовки»
За бой с Гэтжи Нурмагомедов заработал более $6 млнЗа бой с Гэтжи Нурмагомедов заработал более $6 млн
Мясников ответил Жириновскому, который призвал лишить его диплома врачаМясников ответил Жириновскому, который призвал лишить его диплома врача

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

За бой с Гэтжи Нурмагомедов заработал более $6 млн


25.10.2020 23:05
За бой с Гэтжи Нурмагомедов заработал более $6 млнФото: businessinsider.com

Россиянин Хабиб Нурагомедов, одержавший накануне победу над американцем Джастином Гэтжи, за вечер смог заработать более шести миллионов долларов.

Как сообщает The Sports Daily, к этой сумме также добавились бонусы.

Поединок проходил в Абу-Даби и продолжался до второго раунда, когда Хабиб Нурмагомедов применил удушающий прием. В результате он смог выиграть бой у Джастина Гэтджи из США и уже в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе.

Общий заработок Нурмагомедова за поединок с американцем включал и солидные бонусы: $40 тыс. он получил за участие в разного рода мероприятиях промоушена перед боем и $50 тыс. — за "Выступление вечера".

Напомним, после окончания боя 32-летний россиянин объявил, что это был его последний поединок.

Минувшим летом от коронавируса скончался отец Хабиба Нурмагомегодова, который долгое время был его наставником.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Хакеры атаковали японских разработчиков вакцины от COVID-19Хакеры атаковали японских разработчиков вакцины от COVID-19
Названы регионы РФ с самым быстрым ростом числа больных COVID-19Названы регионы РФ с самым быстрым ростом числа больных COVID-19
В Новосибирске умерла девушка, упавшая с дамбы ГЭС во время фотосессииВ Новосибирске умерла девушка, упавшая с дамбы ГЭС во время фотосессии
Ученые смогли частично избавить мышей от синдрома ДаунаУченые смогли частично избавить мышей от синдрома Дауна
В Бразилии скончался один из участников испытаний вакцины AstraZenecaВ Бразилии скончался один из участников испытаний вакцины AstraZeneca

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru