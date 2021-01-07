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Минздрав Украины подтвердил получение заявки на регистрацию «Спутника V»


14:40
Минздрав Украины подтвердил получение заявки на регистрацию «Спутника V»Фото: vk.com

Заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V"  оформила харьковская компания "Биолек", подтвердил глава украинского Министерства здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, качество этого препарата будет оцениваться после того, как будут поданы все документы, передает ТАСС.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов, подтвердив получение заявки от харьковской компании "Биолек", пояснил, что должны быть поданы еще некоторые документы. Сразу после этого в ведомстве рассмотрят вопрос о возможной регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Затем украинские специалисты будут оценивать качество препарата, созданного в РФ, пояснил Степанов.

По словам министра, компании "Биолек", в частности, нужно предоставить досье, в котором будут изложены данные о безопасности вакцины, а также отчет об итогах всех трех фаз клинических испытаний этого средства.

Степанов также отметил, что вокруг вакцины, которую создали в РФ, "много политики". Глава украинского Минздрава при этом выразил уверенность, что Киев сможет обеспечить необходимый для страны объем вакцины ведущих мировых производителей. Именно такими препаратами власти намерены прививать украинцев, - добавил Степанов.

Ранее сообщалось о введении на территории Украины жесткого локдауна по причине ухудшения эпидемиологической обстановки. Вплоть до 24 января в стране прекращают работу школы и вузы, а также кафе и фитнес-залы. Руководство задумалось о введении карантина еще около месяца назад, в начале декабря 2020 года, когда на заседании правительства обсуждали необходимость принимать меры в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Автор: Злата Богатова

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