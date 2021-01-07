|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Малышева рассказала, кто может умереть без прививки от COVID-19
12:00
Фото: livejournal.com
По словам врача и известной российской телеведущей Елены Малышевой, в особой зоне риска находятся люди, страдающие от таких проблем со здоровьем, как диабет и ожирение. Кроме того, очень подвержены опасности и те, кто уже отметил 50-летие.
В первую очередь прививки от коронавируса должны ставить люди старше 50 лет, особенно если у них в прошлом был диагностирован диабет и есть лишний вес. Иначе при заражении COVID-19 у такой категории пациентов болезнь может протекать в крайне тяжелой форме вплоть до летального исхода.
О том, что может погибнуть без вакцинации от коронавирусной инфекции, врач Елена Малышева рассказала в своем Instagram. По ее словам, детям прививки не требуются, учитывая, что они "практически не болеют" COVID-19. Кроме того, вакцины от коронавируса пока рассчитаны лишь на людей, которым больше 18 лет.
Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил о том, что ситуация с распространением коронавируса в целом по России уже стабилизировалась. Вместе с тем, обстановка пока все еще остается довольно напряженной, сообщил министр во время общения с журналистами после селекторного совещания с регионами РФ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|