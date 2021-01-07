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Малышева рассказала, кто может умереть без прививки от COVID-19


12:00
Малышева рассказала, кто может умереть без прививки от COVID-19Фото: livejournal.com

По словам врача и известной российской телеведущей Елены Малышевой, в особой зоне риска находятся люди, страдающие от таких проблем со здоровьем, как диабет и ожирение. Кроме того, очень подвержены опасности и те, кто уже отметил 50-летие.

В первую очередь прививки от коронавируса должны ставить люди старше 50 лет, особенно если у них в прошлом был диагностирован диабет и есть лишний вес. Иначе при заражении COVID-19 у такой категории пациентов болезнь может протекать в крайне тяжелой форме вплоть до летального исхода.

О том, что может погибнуть без вакцинации от коронавирусной инфекции, врач Елена Малышева рассказала в своем Instagram. По ее словам, детям прививки не требуются, учитывая, что они "практически не болеют" COVID-19. Кроме того, вакцины от коронавируса пока рассчитаны лишь на людей, которым больше 18 лет.

Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил о том, что ситуация с распространением коронавируса в целом по России уже стабилизировалась. Вместе с тем, обстановка пока все еще остается довольно напряженной, сообщил министр во время общения с журналистами после селекторного совещания с регионами РФ.

Автор: Злата Богатова

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