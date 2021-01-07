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На Украине начал действовать жесткий локдаун
09:48
Фото: pointville.ag
Вплоть до 24 января прекращают работу школы и вузы, а также кафе и фитнес-залы.
Ранее украинские власти вводили карантин выходного дня, однако когда статистика по коронавирусу начала улучшаться, он был снят.
Сегодня, 8 января, на территории Украины начал действовать жесткий карантин. По решению властей страны, период ограничительных мер рассчитан на срок до 24 января. Руководство задумалось о введении карантина еще около месяца назад, в начале декабря 2020 года, когда на заседании правительства обсуждали необходимость принимать меры в рамках борьбы с распространением COVID-19.
С 8 января закрываются школы и вузы, при этом продолжают работать детские сады. Не приостанавливается деятельность продуктовых магазинов, банков, аптек и почтовых отделений. Разрешено продолжать работу парикмахерским и салонам красоты, но принимать посетителей они могут лишь по предварительной записи.
Кафе, бары и рестораны до 24 января будут работать исключительно навынос и на доставку. Приостановлена на период карантина деятельность рынков, фитнес-залов и развлекательных заведений. Запрещено проведение массовых мероприятий.
Ранее власти Японии ввели в столичном регионе режим ЧС из-за распространения COVID-19. Обстановка с коронавирусом в Японии обострилась в начале ноября. В течение декабря уровень суточного прироста выявленных заражений, как и количество летальных исходов, становились рекордно высокими. 6 января в стране вновь было зафиксировано максимальное число положительных тестов - 6 001 случай.
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