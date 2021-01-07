ИнтерНовости - новости в стране и мире
Эксперт рассказал о новой схеме телефонного мошенничества
Эксперт рассказал о новой схеме телефонного мошенничества
В Китае нашли окаменелые останки динозавров
В Китае нашли окаменелые останки динозавров
В Свердловской области школьники возвращаются к очному обучению
В Свердловской области школьники возвращаются к очному обучению
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Минздрав Украины подтвердил получение заявки на регистрацию «Спутника V»Минздрав Украины подтвердил получение заявки на регистрацию «Спутника V»
В Минфине прокомментировали порядок уплаты налога по банковским вкладамВ Минфине прокомментировали порядок уплаты налога по банковским вкладам
Скончался основатель Natura Siberica и «Рецептов бабушки Агафьи»Скончался основатель Natura Siberica и «Рецептов бабушки Агафьи»
Малышева рассказала, кто может умереть без прививки от COVID-19Малышева рассказала, кто может умереть без прививки от COVID-19
В Мали при атаке вертолета на деревню погибли десятки мирных жителейВ Мали при атаке вертолета на деревню погибли десятки мирных жителей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На Украине начал действовать жесткий локдаун


09:48
На Украине начал действовать жесткий локдаунФото: pointville.ag

Вплоть до 24 января прекращают работу школы и вузы, а также кафе и фитнес-залы.

Ранее украинские власти вводили карантин выходного дня, однако когда статистика по коронавирусу начала улучшаться, он был снят.

Сегодня, 8 января, на территории Украины начал действовать жесткий карантин. По решению властей страны, период ограничительных мер рассчитан на срок до 24 января. Руководство задумалось о введении карантина еще около месяца назад, в начале декабря 2020 года, когда на заседании правительства обсуждали необходимость принимать меры в рамках борьбы с распространением COVID-19.

С 8 января закрываются школы и вузы, при этом продолжают работать детские сады. Не приостанавливается деятельность продуктовых магазинов, банков, аптек и почтовых отделений. Разрешено продолжать работу парикмахерским и салонам красоты, но принимать посетителей они могут лишь по предварительной записи.

Кафе, бары и рестораны до 24 января будут работать исключительно навынос и на доставку. Приостановлена на период карантина деятельность рынков, фитнес-залов и развлекательных заведений. Запрещено проведение массовых мероприятий.

Ранее власти Японии ввели в столичном регионе режим ЧС из-за распространения COVID-19. Обстановка с коронавирусом в Японии обострилась в начале ноября. В течение декабря уровень суточного прироста выявленных заражений, как и количество летальных исходов, становились рекордно высокими. 6 января в стране вновь было зафиксировано максимальное число положительных тестов - 6 001 случай.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В США россиянина приговорили к 12 годам за киберпреступленияВ США россиянина приговорили к 12 годам за киберпреступления
В Прикамье три человека стали жертвами ДТПВ Прикамье три человека стали жертвами ДТП
Скончался основатель Natura Siberica и «Рецептов бабушки Агафьи»Скончался основатель Natura Siberica и «Рецептов бабушки Агафьи»
Губернатор Ленобласти отреагировал на территориальные претензии ЭстонииГубернатор Ленобласти отреагировал на территориальные претензии Эстонии
Читинка получила смертельные травмы, катаясь на тюбингеЧитинка получила смертельные травмы, катаясь на тюбинге

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru