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На Камчатке при обвале льда на водопаде погиб человек, еще трое пострадали


7.1.2021 13:48
На Камчатке при обвале льда на водопаде погиб человек, еще трое пострадалиФото: telegram.one

В результате обвала льда, который произошел на Вилючинском водопаде в Камчатском крае, получили травмы четверо туристов.

Один из пострадавших погиб, информирует пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, после случившегося все другие туристические группы, находившиеся у водопада, успели покинуть место ЧП в полном составе.

Представители МЧС пояснили, что все пострадавшие были доставлены в Камчатскую краевую больницу на борту вертолет "Витязь-Аэро".

В ведомстве рассказали, что сигнал о ЧП был принят в 5:20 по московскому времени. После сообщения об обвале льда на Вилючинский водопад незамедлительно направили группу спасателей Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

Ранее стало известно о происшествии в шахте Асачинского золоторудного месторождения, которое расположено на территории Елизовского района Камчатки. В результате  обрушения там погибли двое горняков. Трое работников, находившиеся в момент аварии под землей, успели самостоятельно выбраться на поверхность еще до прибытия спасателей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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