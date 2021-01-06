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На Камчатке двое горняков погибли под завалом в шахте
6.1.2021 16:29
Фото: crimyakutia.ru
В шахте Асачинского золоторудного месторождения было найдено тело второго погибшего, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на источник в компании "Тревожное зарево", которая разрабатывает рудник, отмечается, что к настоящему времени поисковая операция уже окончена.
В ходе поисковых мероприятий обнаружили тело второго работника Асачинского золоторудного месторождения, который погиб в результате обрушения. В момент ЧП под землей находились пять человек. Трое успели самостоятельно выбраться на поверхность еще до прибытия спасателей.
Следственные органы и прокуратура региона приступили к выяснению обстоятельств случившегося.
Асачинское золоторудное месторождение находится на территории Елизовского района, на расстоянии около 160 км от Петропавловска-Камчатского. Рудник, на котором произошла смертельная авария, на текущий момент является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе. Лицензии, позволяющие вести добычу золото-серебряной руды, имеет компания "Тревожное Зарево".
Ранее в больнице умер один из пострадавших при аварии на теплотрассе под Волгоградом. ЧП случилось в городе Волжский, где в минувшее воскресенье, 3 января, прорвало трубу на улице Оломоуцкая. После аварии были экстренно госпитализированы четверо мужчин возраста 27, 30, 65 и 75 лет. Врачи диагностировали у них ожоги различной тяжести. Несмотря на оказанную помощь, старший из пациентов от полученных повреждений скончался.
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