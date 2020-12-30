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AP: Китай пытается засекретить данные о коронавирусе
30.12.2020 22:08
Фото: deon.pl
Власти Китая могли засекретить данные о COVID-19, передает агентство Associated Press.
В опубликованном расследовании указывается на строгий контроль Пекина над любыми попытками выяснить происхождение вируса, который вызвал пандемию.
Как стало известно, правительство КНР сейчас строго контролирует исследования, связанные с изучением происхождения вируса, который вызывает COVID-19. По данным авторов расследования, китайские власти частично ограничивает публикацию подобных материалов. При этом Пекин активно способствует продвижению теорий, согласно которым коронавирус мог распространиться не только с территории Китая.
Авторы расследования, опубликованного Associated Press (AP), утверждают, что ученым и военным, которые сейчас продолжают изучать происхождение вируса на юге Китая, власти выдают гранты "на сотни тысяч долларов".
Вместе с тем, руководство страны тщательно следит за ходом таких работ, выводами ученых и требует перед публикацией материалов в обязательном порядке получать одобрение специальной правительственной группы. Ранее она была сформирована по указу председателя КНР Си Цзиньпина.
Напомним, минувшей весной посла КНР в Соединенных Штатах вызвали в Госдеп. Причиной этого стали предположения о том, что коронавирус в Ухань могли завезти американские военнослужащие. В тот же период глава США Дональд Трамп неоднократно публично заявлял о том, что коронавирус стоит называть "китайским вирусом". Американскому лидеру это определение казалось тогда "очень подходящим".
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