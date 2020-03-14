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Посла Китая в США вызвали в Госдеп после заявлений о происхождении коронавируса
14.3.2020 13:36
Фото: worldenergynews.gr
Госдепартамент США
Китайский посол Китая в американской столице - Вашингтоне Цуй Тянькай был вызван в Государственный департамент Соединенных Штатов, передают зарубежные СМИ.
Причиной этого стал недавний твит официального представителя МИД КНР.
После предположений о том, что новый коронавирус в Ухань мог быть завезен американскими военными в Госдеп вызвали китайского посла, передает телевизионный канал Fox News. Информацию о случившемся также распространило агентство Reuters.
Напомним, ранее официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь поделился на своей странице в Twitter предположениями о том, что вспышка коронавируса могла произойти после того, как возбудитель был завезен "в Ухань по вине американских военных". Дипломат при этом не уточнил, как именно представители ВС США могли его туда доставить.
Позже в газете South China Morning Post появился материал о том, что речь, вероятно, идет о визите американских военных в связи с проведением VII Всемирных летних военных игр в Ухане. Состязания проводились в период 18-27 октября, в них участвовали военнослужащие из более чем ста стран, включая Соединенные Штаты.
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