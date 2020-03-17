|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Трамп: Коронавирус следует называть «китайским вирусом»
01:59
Фото: businessinsider.com
Глава США Дональд Трамп заявил о том, что коронавирус стоит называть "китайским вирусом".
По словам американского лидера, это "очень подходящее определение".
Как заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, коронавирус нового типа, впервые зафиксированный в конце 2019 года в Центральном Китае и распространившийся практически по всему миру, правильнее именовать как "китайский вирус". По словам американского лидера, это "очень подходящее определение".
Трамп говорил на эту тему, когда выступал перед журналистами в Белом доме. Прокомментировав недавние заявления китайских дипломатов, президент США обвинил Пекин в распространении ложных сведений.
Ранее посла КНР в Соединенных Штатах вызвали в Госдеп. Причиной этого стали предположения о том, что коронавирус в Ухань могли завезти американские военнослужащие.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|