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В Японии выявили южноафриканскую разновидность COVID-19
10:09
Фото: deon.pl
Первый случай заражения южноафриканским штаммом был зарегистрирован в Японии, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей Минздрава страны.
Новый вариант COVID-19 выявили у 30-летней женщины, которая 19 декабря возвратилась в Токио из Южно-Африканской Республики (ЮАР).
По данным Министерства здравоохранения, в Японии также лабораторно подтвердились еще шесть случаев заражения т.н. "британским" штаммом коронавируса. Инфицированными им оказались пассажиры, прибывшие в страну из Соединенного Королевства в период с начала декабря.
Напомним, о новой мутации COVID-19, которая на 56% заразнее уже известного штамма, в Великобритании объявили в середине декабря. Вскоре после этого тревожные вести пришли и из ЮАР - вторая волна заболевания в стране могла начаться из-за новой мутации SARS-CoV-2, которая способна быстрее распространяться, заявили представители Министерства здравоохранения.
Ранее в Италии ученые зафиксировали штамм коронавируса, очень похожий на тот, который сейчас продолжает распространяться в Великобритании. Специалисты полагают, что новая версия возбудителя могла появиться на Апеннинах еще в августе.
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