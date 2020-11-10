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В Италии выявили штамм коронавируса, похожий на «британский»
09:04
Фото: defense.gov
Итальянские ученые зафиксировали штамм коронавируса, очень похожий на тот, который сейчас продолжает распространяться в Великобритании.
Специалисты полагают, что новая версия возбудителя могла появиться на Апеннинах еще в августе, пишет La Repubblica.
Издание цитирует главу Итальянской ассоциации вирусологов Арнальдо Карузо, по словам которого, в стране зафиксирована вариация COVID-19, очень напоминающая печально известную британскую разновидность. Эксперты склонны считать, что мутация появилась на Апеннинах не позднее августа. Возбудитель выявили случайно, когда медики вели наблюдения за пациентом, заразившимся COVID-19 еще минувшей весной.
По словам Карузо, мазки пациента даже после его выздоровления "давали положительные результаты с высоко заряженными вирусами". Поэтому ученые попробовали секвенировать вирус, чтобы установить причины такой стойкости. В результате исследователи обнаружили, что идентифицированный ими новый вариант очень похож, но не идентичен английской версии.
Напомним, о новой мутации COVID-19, которая на 56% заразнее уже известного штамма, в Великобритании объявили в середине декабря. Вскоре после этого десятки государств, в том числе РФ, приняли решение о временном прекращении авиасообщения с Соединенным Королевством.
Власти Японии после того, как новый коронавирус начал распространяться по Европе, закрыли страну до конца января. В Польше со вчерашнего дня начал действовать жесткий трехнедельный локдаун. Подобные ограничительные меры предпринимают сейчас и другие государства, однако "британский" вариант COVID-19 продолжают выявлять все в новых странах мира.
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