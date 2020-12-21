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Растет число стран, приостановивших авиасообщение с Великобританией
21.12.2020 15:16
Фото: deon.pl
Польские власти объявили о решении приостановить все авиарейсы с Великобританией с 21 декабря.
Меры предпринимаются из-за распространения в королевстве новой мутации коронавируса, пояснил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.
Как заявил представитель официальной Варшавы, в целях безопасности на время прекращаются полеты из Великобритании в Польшу и обратно.
По словам Мюллера, в понедельник, 21 декабря, пройдет собрание правительственной группы по управлению кризисными ситуациями. Польское руководство намерено обсудить и проанализировать ситуацию, связанную с распространением в Великобритании нового штамма коронавируса.
Накануне о приостановлении воздушного сообщения с королевством уже объявили Австрия, Бельгия, Италия и Нидерланды. В Германии официального решения пока не приняли, но в прессе появились сообщения о том, что власти ФРГ намерены добиваться координированного запрета со стороны Евросоюза на перелеты из Великобритании.
Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о том, что "Спутник V" способен защитить от новой мутации вируса, которая сейчас распространяется в Великобритании.
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