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В ЮАР обнаружен новый тип коронавируса
08:03
Фото: deon.pl
Как полагают ученые, вторая волна заболевания в ЮАР могла начаться именно из-за новой мутации SARS-CoV-2, которая способна быстрее распространяться.
Вместе с тем, представители Министерства здравоохранения страны заявили, что не видят повода для паники.
В Южно-Африканской Республике зафиксирован новый тип вируса SARS-CoV-2, способный вызывать коронавирусную инфекцию COVID-19. С соответствующим заявлением выступил глава Минздрава страны Звели Мхизе, передают зарубежные СМИ.
По словам министра, ученые назвали найденную ими разновидность коронавируса 501.V2. Глава Минздрава пояснил, что исследователи продолжают изучать различные образцы вируса, начиная с минувшего марта. Данные ученых свидетельствуют о том, что новый вариант возбудителя в последние два месяца стал преобладающим на территории ЮАР.
Специалисты полагают, что вторая волна заболевания в Южно-Африканской Республике может быть связана именно с зафиксированной ими мутацией. Министр отметил, что в последнее время в больницы стали чаще попадать пациенты молодого возраста, не имеющие каких-либо серьезных сопутствующих заболеваний. При этом состояние госпитализированных врачи оценивают как критическое после инфицирования COVID-19.
Выявленный новый штамм коронавируса распространяется быстрее, пояснил Мхизе. Вместе с тем, поводов для паники нет. По словам министра, вторая волна уже прошла во многих странах, хотя была гораздо более серьезной, чем первая. Глава Минздрава ЮАР добавил, что власти не собираются вводить какие-либо дополнительные ограничения. Однако гражданам необходимо продолжать соблюдать уже существующие меры профилактики.
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