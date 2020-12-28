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Фигуристки продолжат уходить от Тутберидзе, заявил Уткин
08:20
Фото: postnews.ru
Юные воспитанницы российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе будут покидать свою наставницу по мере роста амбиций спортсменок, считает блогер, ведущий и журналист Василий Уткин.
Своим мнением по этому поводу он поделился в интервью Sports.ru.
Молодые фигуристки, сотрудничающие сейчас с Этери Тутберидзе, взрослея, уйдут к другим тренерам, и это "закон жизни", заявил Василий Уткин. По его словам, невозможно "в одиночку оседлать весь вид спорта". Фигуристки будут покидать Тутберидзе по различным причинам - из-за растущих амбиций, ревности друг к другу и возникающего непонимания, и "это неизбежно", отметил журналист. Он пояснил, что с подобным приходится сталкиваться практически всем наставникам.
В прошлое межсезонье от Этери Тутберидзе ушли действующая чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Спортсменки приняли решение продолжать работу с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Около года назад между командами Плющенко и Тутберидзе даже произошла перепалка, связанная с обвинениями в том, что он пытается переманить к себе Алину Загитову.
В минувшем сентябре появились сведения о том, что российская фигуристка Евгения Медведева приняла решение вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. Ранее спортсменка тренировалась в Канаде под наставничеством Брайана Орсера.
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