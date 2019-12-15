Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Плющенко ответил команде Тутберидзе, обвинившей его в попытках переманить Загитову

15.12.2019 22:27

Фото: utro.ru



Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Евгений Плющенко не оставил без внимания выпад команды тренера Этери Тутберидзе - спортсмена обвинили в том, что он пытается переманить к себе Алину Загитову. По словам Плющенко, подопечная Тутберидзе, олимпийская чемпионка Загитова сама обращалась к нему за советами.



Титулованный спортсмен ответил представителям команды Этери Тутберидзе в своем инстаграме. Евгений Плющенко, в частности, пояснил, что если бы действительно собирался кого-то "переманивать", его "авторитета и ресурсов хватило бы на внушительный список, на целую "Плющенко-тим". При этом все его подопечные могли бы рассчитывать на достойную зарплату и хорошие спонсорские контракты.



По словам спортсмена, его коллеги "тоже люди и им тоже нужно порой доброе человеческое отношение, именно как к людям". Пока же к ним относятся "как к машинам по выколачиванию результата". Плющенко отметил, что Алина Загитова сама обращалась к нему с просьбами "ей что-то подсказать". Однако уважая чужие контракты и обязательства, сам он "не собирался вмешиваться не в свою компетенцию", ограничившись несколькими сугубо профессиональными рекомендациями.



Плющенко также выразил мнение о том, что Тутберидзе сама позволяет себе переманивать спортсменов, которые уже успели заявить о себе. "Тутберидзе-тим" берет только готовых детей с тройными прыжками", - написал олимпийский чемпион.



Ранее команда российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе призвала с уважением отнестись к решению "величайшей спортсменки". Заявление было сделано вскоре после того, как Алина Загитова решила сделать перерыв в профессиональной карьере.



Автор: Злата Богатова

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