Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Утечку воздуха на МКС ликвидировать пока не удается

27.12.2020 22:07

Фото: fruugo.com



Продолжается утечка воздуха из российского модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС), сообщает РЕН ТВ со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей.



Трансляция ведется на официальном портале NASA.



В целях проверки герметичности российский космонавт Сергей Рыжиков в ночь на воскресенье, 27 декабря, закрыл люк в "протекающую" промежуточную камеру модуля "Звезда". Спустя 18 часов, когда люк вновь был открыт, подмосковному Центру управления полетами была передана информация о падении давления в отсеке. За указанный период уровень понизился с 730 до 620 миллиметров ртутного столба.



Напомним, о небольшой утечке воздуха с МКС стало известно осенью прошлого года. В конце лета 2020 года, когда масштабы проблемы начали увеличиваться - темпы утечки стали выше примерно в пять раз, члены экипажа уже два раза закрывали люки в модулях МКС, чтобы проверить уровень герметичности.



После того, как космонавтам приходилось по несколько суток быть изолированными в российском сегменте станции, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер смогли наконец выявить трещину. Проблемное место они установили с помощью чаинок, а потом временно закрыли его капроновой лентой. Как предположил ранее Сергей Рыжиков, причиной трещины мог стать некий удар, нанесенный по корпусу станции снаружи.



Во время переговоров, состоявшихся на прошлой неделе, представитель Центра управления полетами (ЦУП) указывал на необходимость в самое ближайшее время выявить и ликвидировать место утечки. По его словам, резервы воздуха на МКС уже подходят к концу.



Отмечалось, что на Земле в данный момент пока еще не представляют, где именно могла произойти утечка. Известно лишь, что она возникла в пределах переходного отсека модуля "Звезда". В целях экономии воздуха, вероятно, придется практически постоянно держать закрытым переходный отсек, а это может усложнить работу экипажа, констатировал специалист, когда говорил с космонавтами, находящимися сейчас на борту станции.



Автор: Злата Богатова

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