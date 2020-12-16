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На МКС ищут утечку: резервы воздуха на исходе


09:13
На МКС ищут утечку: резервы воздуха на исходеФото: fdnews.ru

Место утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) нужно выявить в самое ближайшее время, учитывая, что резервы воздуха уже подходят к концу.

Об этом представитель Центра управления полетами (ЦУП) говорил с членами экипажа, передает агентство "Интерфакс".

Переговоры транслировались NASA. По словам представителя ЦУП, космонавты уже начали терять "резерв безопасности по газам". Возникшую проблему необходимо решить как можно более оперативно, т.к. "время истекает". В ходе беседы с членами экипажа речь также шла о том, что на Земле в данный момент пока еще не представляют, где именно могла произойти утечка. Известно лишь, что она возникла в пределах переходного отсека модуля "Звезда".

В целях экономии воздуха, вероятно, придется практически постоянно держать закрытым переходный отсек, а это может усложнить работу экипажа, констатировал специалист, когда говорил с космонавтами, находящимися сейчас на борту станции.

Впервые сведения об утечке воздуха на МКС появились в минувшем августе. По данным "Роскосмоса", после случившегося экипаж станции пришлось изолировать в российском модуле "Звезда". В это время проводилась проверка давления в пределах американской части МКС. Спустя несколько дней глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал утечку незначительной. По его словам, она едва улавливалась приборами.

В конце октября исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил о том, что проблемным участков может не являться выявленная в модуле "Звезда" российского сегмента МКС трещина. На тот момент специалисты активно продолжали работу по установлению истинных причин разгерметизации.

В "Роскосмосе" также отреагировали на публикации, появившиеся в СМИ, о происхождении трещины из-за некого внешнего воздействия. В госкорпорации назвали такие утверждения преждевременными.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 209

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