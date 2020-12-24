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Петербургского историка Соколова признали виновным в убийстве аспирантки
16:52
Фото: topnews.ru
Ученого признали виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и приговорили к 12,5 годам колонии, передают российские СМИ.
Адвокаты Олега Соколова пока еще не приняли решение о том, будут ли обжаловать вердикт.
Резонансное дело рассматривалось Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга. Ученый был признан виновным и приговорен к наказанию в виде 12,5 лет колонии строгого режима.
Адвокат Александра Бакшеева, представляющая в суде семью погибшей девушки, заявила о том, что родственники Анастасии Ещенко не будут обжаловать приговор, передает ТАСС.
Трагедия случилась в ночь на 8 ноября прошлого года. Спустя несколько бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, являющийся видным специалистом по военной истории Франции и эпохе Наполеона, был задержан с фрагментами женского тела. Как установило следствие, один из основателей движения военно-исторической реконструкции в России, совершил убийство у себя дома.
По данным уголовного дела, Соколов после очередной ссоры с Ещенко застрелил ее из обрезанного охотничьего карабина. Позже он расчленил труп и начал избавляться от останков девушки. Ученый упал в воду во время очередной вылазки, когда пытался утопить сверток. Вскоре после этого его задержали и обвинили в убийстве.
Во время судебного разбирательства историк пытался настаивать на том, что Ещенко своими действиями якобы вынудила его на крайние шаги.
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