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Историк Соколов признал вину в убийстве аспирантки Ещенко
13:36
Фото: topnews.ru
В ходе допроса, состоявшегося сегодня в суде, бывший доцент Петербургского государственного университета Олег Соколов заявил, что признает вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Ученого также обвиняют в незаконном хранении оружия.
На допросе в Санкт-Петербургском городском суде ученый заявил, что признает вину по предъявленным ему обвинениям - убийстве девушки и незаконном хранении оружия. Ранее Олег Соколов неоднократно отказывался давать ответ на вопросы суда о том, признании вины.
Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено в Северной столице в ночь на 8 ноября прошлого года, когда между 63-летним доцентом и проживавшей с ним 24-летней аспиранткой произошел очередной конфликт на бытовой почве. По версии следствия, к тому времени взаимоотношения у Олега Соколова и Анастасии Ещенко были достаточно напряженными из-за взаимной ревности.
Следователи полагают, что в ходе ссоры ученый выстрелил в девушку из мелкокалиберного обреза, а потом душил, в результате она погибла. Примерно через сутки историк начал избавиться от предварительно расчлененного тела аспирантки. Соколова задержали после того, как выловили из реки Мойки во время очередной попытки утопить фрагменты трупа.
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