Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Историк Соколов признал вину в убийстве аспирантки Ещенко

13:36

Фото: topnews.ru



В ходе допроса, состоявшегося сегодня в суде, бывший доцент Петербургского государственного университета Олег Соколов заявил, что признает вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.



Ученого также обвиняют в незаконном хранении оружия.



На допросе в Санкт-Петербургском городском суде ученый заявил, что признает вину по предъявленным ему обвинениям - убийстве девушки и незаконном хранении оружия. Ранее Олег Соколов неоднократно отказывался давать ответ на вопросы суда о том, признании вины.



Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено в Северной столице в ночь на 8 ноября прошлого года, когда между 63-летним доцентом и проживавшей с ним 24-летней аспиранткой произошел очередной конфликт на бытовой почве. По версии следствия, к тому времени взаимоотношения у Олега Соколова и Анастасии Ещенко были достаточно напряженными из-за взаимной ревности.



Следователи полагают, что в ходе ссоры ученый выстрелил в девушку из мелкокалиберного обреза, а потом душил, в результате она погибла. Примерно через сутки историк начал избавиться от предварительно расчлененного тела аспирантки. Соколова задержали после того, как выловили из реки Мойки во время очередной попытки утопить фрагменты трупа.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 106

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 11.10.2020 17:12 Скончалась женщина, пострадавшая при взрывах на военных складах под Рязанью

Скончалась женщина, пострадавшая при взрывах на военных складах под Рязанью 11.10.2020 17:01 В Таиланде поезд врезался в автобус: погибли не менее 20 человек

В Таиланде поезд врезался в автобус: погибли не менее 20 человек 11.10.2020 13:17 Под Калининградом найдены сотни мешков с человеческими костями

Под Калининградом найдены сотни мешков с человеческими костями 11.10.2020 12:59 В Чечне ликвидировали двух боевиков

В Чечне ликвидировали двух боевиков 10.10.2020 13:31 В мэрии Хабаровска уточнили число задержанных на несогласованной акции