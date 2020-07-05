Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Суд обнародовал переписку экс-доцента Соколова с убитой аспиранткой

17:47

Фото: vk.com



В суде обнародовали личную переписку, которую вели погибшая аспирантка Анастасия Ещенко и подозреваемый в ее убийстве историк Олег Соколов, передает агентство "Интерфакс".



По мнению адвоката, ученый мог отредактировать текст посланий.



В Санкт-Петербургском городском суде продолжается рассмотрение по делу о гибели аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется известный историк Олег Соколов. В рамках выездного заседания Октябрьского районного суда была обнародована их личная переписка.



Как следует из видеотрансляции заседания, протоколы исследования телефонов и ноутбуков подсудимого зачитывались прокурором. Речь идет о сообщениях, которыми Соколов обменивался с девушкой незадолго до убийства.



Судя по этим данным, отношения между аспиранткой и ее сожителем в последнее время были крайне напряженными. Девушка позволяла себе оскорбительные высказывания не только в адрес ученого, но и его детей, говорила о ненависти и даже желала смерти. При этом Ещенко обвиняла Соколова в предательстве и лжи.



По мнению адвоката Александры Бакшеевой, которая защищает интересы семьи убитой аспирантки, подсудимый вполне мог отредактировать содержание переписки. Учитывая, что после гибели девушки у него имелось более суток, чтобы попытаться оправдать преступление.



Ранее Бакшеева рассказала о причинах напряженных отношений между Ещенко и Соколовым.



Автор: Злата Богатова

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