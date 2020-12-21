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Россия приостановила авиасообщение с Великобританией
06:26
Фото: visualrian.ru
Российские власти приостановили авиасообщение с Великобританией на неделю из-за новой мутации коронавируса, которая распространяется на территории королевства.
По данным специалистов, этот вариант возбудителя может быть гораздо более заразным.
Ранее воздушное сообщение с королевством уже закрыли Австрия, Германия, Италия, Польша, а также ряд других стран Европы и мира. Некоторые государства приняли решение о приостановлении полетов до конца года, другие - на неопределенный срок.
В ВОЗ заявили, что новая мутация коронавируса, распространяющаяся сейчас в Великобритании, зафиксирована и в других странах. Возбудитель уже выявлен на территории Дании, Нидерландов и Австралии.
По данным СМИ, носитель "британского" штамма коронавируса был выявлен в украинском Закарпатье. Как полагают специалисты, пациент мог привезти его в страну из Чехии, куда регулярно ездил на заработки.
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