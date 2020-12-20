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ВОЗ: новая разновидность COVID-19 найдена в Дании, Нидерландах и Австралии
20.12.2020 22:58
Фото: prozhelezu.ru
Новая мутация коронавируса, распространяющаяся сейчас в Великобритании, зафиксирована и в других странах. Возбудитель уже выявлен на территории Дании, Нидерландов и Австралии.
Об этом в интервью телевизионному каналу BBC News рассказала эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.
Как пояснила Мария Ван Керкхове, работающая в программе чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения ВОЗ, с начала пандемии специалисты продолжают отслеживать возникающие мутации возбудителя. По мнению экспертов, появившийся вариант COVID-19, хотя и является более заразным, но не опаснее других видов.
Ранее британские власти объявили локдаун в Лондоне и некоторых регионах страны, в частности, Уэльсе, из-за распространения нового виде COVID-19. В Шотландии ограничения планируют ужесточить сразу после Рождества.
Ряд стран, включая Бельгию и Нидерланды, уже объявил о приостановлении авиасообщения с Великобританией.
Напомним, сразу после того, как британский премьер Борис Джонсон анонсировал новый уровень антикоронавирусных мер, Лондон начали массово покидать жители.
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