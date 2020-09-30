Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В российском модуле МКС нашли место утечки воздуха

30.9.2020 13:36

Фото: supergran.ru



Герметичность модуля "Звезда" предполагается восстановить в течение ближайших дней, передает ТАСС.



Со ссылкой на представителей корпорации "Роскосмос" уточняется, что угрозы жизни и здоровью космонавтов не зафиксировано.



Как стало известно, место утечки воздуха на МКС располагается в пределах российского модуля "Звезда". Никакой угрозы жизни и здоровью членов экипажа при этом нет, заявили в "Роскосмосе". Представители госкорпорации отметили, что космонавты пришли к выводу о том, что утечка находится в служебном модуле, где располагается различная научная аппаратура.



В настоящее время утечка уже успешно локализована в рабочем отсеке служебного модуля, продолжается работа по выяснению "конкретного места" с дальнейшим устранением причин возникших неполадок. Представители "Роскосмоса" также отметили, что в течение восьми часов давление атмосферы МКС уменьшилось на 1 мм ртутного столба. Станция сейчас продолжает свою деятельность в обычном режиме.



Ранее в NASA сообщили о поисках "очень маленькой утечки" воздуха на МКС. Как заявил представитель управления внешнего сотрудничества программы МКС агентства Грег Дорт, пока еще нет четкой информации о месторасположении утечки.



Автор: Злата Богатова

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