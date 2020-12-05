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На Землю вернулась капсула с грунтом астероида РюгуНа Землю вернулась капсула с грунтом астероида Рюгу

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На Землю вернулась капсула с грунтом астероида Рюгу


14:17
На Землю вернулась капсула с грунтом астероида РюгуФото: trashplanetdiy.com

В пустыне на территории Австралии успешно совершила приземление капсула с грунтом астероида Рюгу, который был собран космическим зондом "Хаябуса-2".

Трансляция этого процесса велась аэрокосмическим агентством Японии JAXA.

Как стало известно, сначала капсулу планируют поместить в т.н. чистую комнату. Это необходимо для того, чтобы исследовать содержание газов в капсуле, возвратившейся из космоса, и исключить попадание веществ земного происхождения.

Основной маршевый двигатель запустили на зонде "Хаябусу-2" около года назад, сразу после чего аппарат направился к Земле. Как и рассчитывали специалисты JAXA, отделяемая капсула зонда возвратилась в южной части Австралии. Прогноз был сделан на 6 декабря, но это произошло на день раньше.

В настоящее время основной аппарат продолжает движение, теперь его миссия заключается в исследовании небольшого астероида 1998 KY26. Предполагается, что зонд приблизится к этому астрономическому объекту примерно через десять лет.

Ранее на Луне появился китайский флаг. Он был поднят аппаратом "Чанъэ-5", запущенным для сбора реголита - грунта естественного спутника Земли. В прошлом пробы доставлялись американскими и советскими аппаратами. Образцы лунного грунта доставят на Землю ориентировочно 16-17 декабря.

В 2023 году ожидается возвращение на Землю капсулы с образцами грунта, собранными на астероиде Бенну.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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