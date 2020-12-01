Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Китайский аппарат «Чанъэ-5» успешно совершил посадку на Луне

1.12.2020 20:18

Фото: smo333.com



Посадочный модуль автоматической станции "Чанъэ-5" успешно осуществил посадку на поверхности Луны.



Как передает Национальное космическое управление КНР (CNSA), аппарат впервые за последние сорок четыре года сможет забрать образцы грунта.



Модуль совершил посадку на естественный спутник Земли в 18:15 по московскому времени. Аппарат находится в районе пика Рюмкера, расположенном в Океане Бурь на западе стороны Луны, которая обращена к нашей планете.



В скором времени аппарату предстоит пробурить скважину, после чего будет получено порядка 2 кг лунного грунта. Пробы будут браться на двухметровой глубине. Разработчики отвели на выполнение этой задачи двое суток. В это время орбитальный модуль станции будет оставаться в состоянии готовности к стыковке с взлетным устройством.



Собранные образцы лунного грунта будут доставлены на Землю ориентировочно 16-17 декабря. Ожидается, что спускаемый аппарат с капсулой совершит приземление во Внутренней Монголии на севере КНР.



Запуск "Чанъэ-5" состоялся 23 ноября в 23:30 по московскому времени. Автоматическую станцию вывела на орбиту ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5").



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 153

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 29.11.2020 11:04 В космосе избежали столкновения российский и индийский спутники

В космосе избежали столкновения российский и индийский спутники 19.11.2020 12:01 Ученые предложили создать телескоп на Луне

Ученые предложили создать телескоп на Луне 19.11.2020 11:10 Российские космонавты успешно провели выход в открытый космос

Российские космонавты успешно провели выход в открытый космос 17.11.2020 10:23 Причиной аварии на ракете Vega мог стать украинский двигатель

Причиной аварии на ракете Vega мог стать украинский двигатель 16.11.2020 07:02 Пилотируемый корабль Crew Dragon вышел на орбиту