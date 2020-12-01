|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Китайский аппарат «Чанъэ-5» успешно совершил посадку на Луне
1.12.2020 20:18
Фото: smo333.com
Посадочный модуль автоматической станции "Чанъэ-5" успешно осуществил посадку на поверхности Луны.
Как передает Национальное космическое управление КНР (CNSA), аппарат впервые за последние сорок четыре года сможет забрать образцы грунта.
Модуль совершил посадку на естественный спутник Земли в 18:15 по московскому времени. Аппарат находится в районе пика Рюмкера, расположенном в Океане Бурь на западе стороны Луны, которая обращена к нашей планете.
В скором времени аппарату предстоит пробурить скважину, после чего будет получено порядка 2 кг лунного грунта. Пробы будут браться на двухметровой глубине. Разработчики отвели на выполнение этой задачи двое суток. В это время орбитальный модуль станции будет оставаться в состоянии готовности к стыковке с взлетным устройством.
Собранные образцы лунного грунта будут доставлены на Землю ориентировочно 16-17 декабря. Ожидается, что спускаемый аппарат с капсулой совершит приземление во Внутренней Монголии на севере КНР.
Запуск "Чанъэ-5" состоялся 23 ноября в 23:30 по московскому времени. Автоматическую станцию вывела на орбиту ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5").
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|