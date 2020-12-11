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Женская сеть myJulia.ru
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Масштабный сбой произошел в работе сервисов Google
16:41
Фото: zoomit.ir
Наибольшее количество жалоб на неполадки поступает сейчас от пользователей из стран Европы, передает ТАСС.
В России о проблемах сообщают преимущественно из Москвы и Петербурга.
Как стало известно, в понедельник, 14 декабря, произошел масштабный сбой в работе онлайн-сервисов американской компании Google. Технические проблемы сейчас наблюдаются в целом ряде стран по всему миру, сообщает портал сервиса Downdetector, который специализируется на анализе деятельности самых популярных интернет-ресурсов.
Наибольшее количество жалоб зафиксировано в странах Европы. В российских городах пользователи информируют о возникших трудностях преимущественно из Москвы и Петербурга. Отмечается, что сбой затронул поисковый сервис Google, видеохостинг YouTube, почту Gmail, а также ряд других сервисов.
Ранее в американских СМИ сообщалось о том, что связанные с иностранным правительством хакеры смогли взломать системы министерства финансов Соединенных Штатов. Киберпреступники также атаковали серверы Национального управления телекоммуникаций и информации (NTIA).
Как утверждалось в публикации Washington Post, к инцидентам могут оказаться причастны члены хакерской группировки APT29 или Cozy Bear, которые якобы связаны с российской Службой внешней разведки. Разбирательство по поводу случившегося уже проводит ФБР. Сразу после ЧП провел экстренное заседание Совет национальной безопасности США.
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