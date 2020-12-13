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СМИ: Минфин и структуру Минторга США атаковали хакеры
06:32
Фото: vk.com
Связанные с иностранным правительством хакеры смогли взломать системы министерства финансов Соединенных Штатов, передают американские СМИ.
Киберпреступники также атаковали серверы Национального управления телекоммуникаций и информации (NTIA).
По данным американских СМИ, группа хакеров, которая поддерживается правительством другой страны, смогла получить доступ к системам обоих ведомств, после чего были похищены данные.
Как утверждается в публикации Washington Post, к инцидентам могут оказаться причастны члены хакерской группировки APT29 или Cozy Bear, которые якобы связаны с российской Службой внешней разведки
Разбирательство по поводу случившегося уже проводит ФБР. Каких-либо официальных комментариев в интересах расследования пока делаться не будет, пояснил источник в руководстве Соединенных Штатов.
В прессе также отмечается, что сразу после ЧП провел экстренное заседание Совет национальной безопасности США.
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