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СМИ: Минфин и структуру Минторга США атаковали хакеры


06:32
СМИ: Минфин и структуру Минторга США атаковали хакерыФото: vk.com

Связанные с иностранным правительством хакеры смогли взломать системы министерства финансов Соединенных Штатов, передают американские СМИ.

Киберпреступники также атаковали серверы Национального управления телекоммуникаций и информации (NTIA).

По данным американских СМИ, группа хакеров, которая поддерживается правительством другой страны, смогла получить доступ к системам обоих ведомств, после чего были похищены данные.

Как утверждается в публикации Washington Post, к инцидентам могут оказаться причастны члены хакерской группировки APT29 или Cozy Bear, которые якобы связаны с российской Службой внешней разведки

Разбирательство по поводу случившегося уже проводит ФБР. Каких-либо официальных комментариев в интересах расследования пока делаться не будет, пояснил источник в руководстве Соединенных Штатов.

В прессе также отмечается, что сразу после ЧП провел экстренное заседание Совет национальной безопасности США.

Автор: Злата Богатова

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