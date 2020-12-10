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Ученые установили родину домашних ослов


10.12.2020 09:57
Ученые установили родину домашних ословФото: livejournal.com

Проанализировав расшифрованные геномы более ста домашних ослов и семи их диких родичей, китайские ученые смогли подтвердить предположения о том, что эти животные были одомашнены примерно шесть тысячелетий назад на территории Северной Африки.

Генетики также установили, почему дикие ослы преимущественно серые, а домашние имеют коричневую или черную окраску, передает ТАСС.

Ослы были одомашнены примерно шесть тысячелетий назад в Северной Африке, а не в тропических областях континента либо на Аравийском полуострове, выяснил коллектив генетиков во главе с профессором Зоологического института АН Китая Дундуном У. Отчет о проведенном исследовании ученые опубликовали в издании Nature Communications.

Как выяснили ученые, проводившие исследования митохондриальной ДНК этих животных, существуют две достаточно обособленные группы этих копытных. Анализ полного генома домашних ослов свидетельствует о том, что у них имелся общий предок. Он проживал в северной части Африки около шести тысяч лет назад.

Генетикам также удалось узнать, чем обусловлены различия в окраске диких и домашних ослов. По мнению специалистов, причиной этого является "точечная" мутация в гене TBX3, которая присутствует у всех одомашненных животных. Ген отвечает за то, насколько равномерно распределяется пигмент по шерсти непарнокопытных животных.

Когда и каким образом у предков домашних ослов появилась такая особенность ДНК, исследователи пока не определили. Вместе с тем, учитывая существенные различия в уровне генетического разнообразия мужской Y-хромосомы и женской X-хромосомы у существующих сейчас домашних ослов, можно говорить о долгой и достаточно тщательной селекции, которой в прошлом подвергались их предки.

Ученые считают, что в жизни древних людей ослы играли очень важную роль. Этих животных ценили и вовсе не считали "лошадьми второго сорта", подчеркивают генетики.

Ранее исследователи выяснили, что птерозавры учились летать на протяжении многих миллионов лет. Наиболее продвинутые из этих древнейших существ в результате тратили на полет вдвое меньше энергии, чем самые первые из их предков. Птерозавры оказались первыми из позвоночных, кто смог овладеть искусством полета.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

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