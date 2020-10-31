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Птерозавры учились летать на протяжении многих миллионов лет


31.10.2020 18:54
Птерозавры учились летать на протяжении многих миллионов летФото: 24news.com.ua

По мнению ученых, наиболее продвинутые из этих древнейших существ в результате тратили на полет вдвое меньше энергии, чем самые первые из их предков.

Отчет об исследовании опубликован в научном журнале Nature, передает ТАСС.

Как сообщил один из авторов этой работы, профессор Редингского университета в Великобритании Крис Вендитти, ученых давно интересовало, как менялась "способность птерозавров летать по мере их эволюции". Исследователи также хотели выяснить, мог ли этот навык способствовать выживанию.

Благодаря новой методике ученые смогли наконец получить представление о том, как происходила долгосрочная эволюция таких ящеров. В результате палеонтологи изучили изменения в анатомии древнейших птерозавров и пришли к выводу, что они очень медленно приспосабливались к полету. На то, чтобы научиться летать, они потратили несколько миллионов лет, считают специалисты.

По мнению современных ученых, эти крылатые ящеры могли появиться в самом конце триасового периода, примерно 220-210 млн лет назад. За несколько десятков миллионов лет до этого их предки, визуально напоминавшие ящериц, отделились от общего древа эволюции архозавров. В результате птерозавры оказались первыми из позвоночных, кто смог овладеть искусством полета.

Автор: Злата Богатова

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