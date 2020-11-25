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В ВОЗ сообщили, как коронавирус мог перейти к человеку


25.11.2020 22:35
В ВОЗ сообщили, как коронавирус мог перейти к человекуФото: voskhodinfo.su

Вирус SARS-CoV-2 мог передаться человеку через промежуточное животное или даже несколько их видов, допустил старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс. Речь об этом шла в ходе онлайн-сессии вопросов и ответов.

Сессия состоялась в официальном аккаунте ВОЗ в сети микроблогов Twitter.

Как пояснил Франк Конингс, можно говорить о двух наиболее вероятных сценариях, в частности, переходе вируса напрямую от летучей мыши к человеку, после чего возбудитель смог быстро адаптироваться в новом организме. Однако такой ход событий маловероятен, отметил эксперт.

По словам специалиста, наиболее возможным ему представляет другой вариант. Вирус мог перескочить от летучей мыши к представителям одного или даже нескольких видов животных. Адаптировавшись в них, он только потом перешел на людей, предположил Конингс.

Эксперт ВОЗ пояснил, что если исследователи смогут отыскать версию вируса, которая еще не адаптировалась к человеку, это поможет понять, как именно происходили изменения в возбудителе. Можно будет начать создавать гораздо более эффективные вакцины и лекарственные препараты, подчеркнул специалист.

Напомним, в прошлом уже выдвигались версии о том, что носителями опасного вируса являются летучие мыши и змеи. По мнению ряда ученых, промежуточными переносчиками коронавируса нового типа также могут быть панголины. Китайские ученые, которые проанализировали свыше тысячи образцов мтагеномов различных диких животных, выяснили, что у этих животных молекулярно-биологический анализ генома панголинов в 70% случаев дал положительный результат на бетакоронавирус.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

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