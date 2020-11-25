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Меган Маркл потеряла ребенка


25.11.2020 21:05
Меган Маркл потеряла ребенкаФото: styapokupayu.ru

Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о том, что минувшим летом перенесла выкидыш.

О неудачно закончившейся второй беременности она сообщила в своей авторской статье The New York Times.

Как призналась герцогиня, летом этого года ее семье пришлось пережить большую потерю. По словам Меган Маркл, в минувшем июле она ощутила резкую боль. Через несколько часов она была вынуждена обратиться за помощью к медикам. Оказавшись в больнице, супруга принца Гарри узнала, что лишилась ребенка.

По словам Маркл, в этом году многие "достигли предела", она отметила, что "потери и боль мучили каждого из нас" в этот непростой период. Супруга принца также призналась, что они с мужем очень переживали из-за случившегося. Эта боль всегда будет оставаться с ними, написала она.

Бывшая американская киноактриса Меган Маркл познакомилась с принцем Гарри в 2016 году, спустя два года они сыграли свадьбу. 6 мая 2019 года супруги стали родителями. Своего первенца пара назвала Арчи.

В начале этого года принц Гарри и Меган выразили желание сложить с себя королевские обязанности, вскоре после чего были запущены соответствующие процедуры. Расставшись со своими статусом и полномочиями весной 2020 года, пара переехала сначала в Канаду, а потом - в Соединенные Штаты, где и проживает на текущий момент.

На прошлой неделе королева Великобритании Елизавета Вторая и принц Филип Эдинбургский опубликовали новое фото накануне 73-й годовщины со дня их свадьбы. На снимке супруги рассматривают открытку, полученную от правнуков, находясь в одной из комнат Виндзорского замка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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