|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Елизавета II с супругом опубликовали фото в честь 73-летия со дня свадьбы
21.11.2020 12:13
Фото: twitter / @PAImages
Королева Великобритании Елизавета Вторая и принц Филип Эдинбургский опубликовали новое фото накануне 73-й годовщины со дня их свадьбы.
На снимке супруги рассматривают открытку, полученную от правнуков.
Как сообщает PA Images в своем Twitter, королевская чета на новой фотографии с улыбкой рассматривает открытку, которую правнуки создали для них своими руками. Кроме подарка от принцев Джорджа и Луи с принцессой Шарлоттой, на столе можно увидеть и другие поздравительные послания.
Праздничный снимок был сделан в одной из комнат Виндзорского замка, где королева Елизавета II и Филипп Эинбургский проживают в период карантина.
Брак принцессы Елизаветы и лейтенанта Филипа Маунтбаттена, свадьба которых состоялась 20 ноября 1947 года, является на сегодняшний день наиболее продолжительным в истории британской монархии.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|