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РБК: в России ликвидируют ряд институтов развития
07:30
Фото: delovoysaratov.ru
Правительство России собирается ликвидировать сразу восемь структур, передает РБК.
Как стало известно, в рамках предстоящей реформы исчезнет целый ряд институтов развития. При этом функции некоторых из них предполагается передать ВЭБ.РФ.
Проект предусматривает, в частности, ликвидацию Фонда развития моногородов, АО "Особые экономические зоны", Агентства по технологическому развитию, а также Росинфокоминвеста.
Некоторые функции Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) передадут госкорпорации ВЭБ.РФ. Об этом сообщается со ссылкой на заявление министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.
Глава ведомства пояснил, что ВЭБ.РФ предполагается сделать главным финансовым институтом развития Дальнего Востока, ведь объем его ресурсов существенно превышает имевшиеся на балансе ФРДВ. При этом под управление ВЭБ.РФ также предполагается передать Российский экспортный центр, Фонд «Сколково», «Роснано» и ряд других структур.
Неделю назад, 16 ноября, российский премьер Михаил Мишустин объявил о предстоящей оптимизации системы госуправления. Как отметил глава кабмина, реформу начнут осуществлять уже с 1 января 2021 года, откладывать ее "больше нельзя".
Ранее в Минцифры рассказали, как будет проходить упразднение Россвязи и Роспечати. Этот процесс предполагается осуществить "бесшовно". Как пояснили представители ведомства, сотрудникам ликвидированных в соответствии с указом президента организаций предстоит продолжать трудиться в составе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
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