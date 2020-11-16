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Мишустин объявил о предстоящем сокращении штата госслужащих
16.11.2020 19:07
Фото: energo-save.ru
В начале следующего года в РФ будет проводиться оптимизация системы госуправления, заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Как стало известно, реформу начнут осуществлять уже с 1 января 2021 года.
По словам Михаила Мишустина, откладывать проведение этой реформы "больше нельзя". Глава кабмина анонсировал предстоящие изменения во время совещания с вице-премьерами. Премьер подчеркнул, что необходимо "быстро и качественно" провести оптимизацию систему госуправления в соответствии с поручением президента РФ.
Мероприятия в рамках реформирования предполагается начать уже с 1 января и провести, не затягивая, за три месяца, т.е. в срок до 1 апреля, пояснил Мишустин. Российский премьер-министр также напомнил, что необходимость в оптимизации системы государственного управления назрела уже достаточно давно. Но ее проведение приходилось не раз передвигать, в частности, из-за начавшейся коронавирусной пандемии.
Мишустин разъяснил, что цель оптимизации заключается в создании рационально сформированного штата специалистов, которые будут обладать необходимым уровнем компетентности. При этом будет четко определена "сфера ответственности каждого органа исполнительной власти". В результате можно будет существенно повысить эффективность деятельности.
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