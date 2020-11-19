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В Минцифры рассказали, как будет проходить упразднение Россвязи и Роспечати


13:47
В Минцифры рассказали, как будет проходить упразднение Россвязи и Роспечати Фото: smi2.net

Упразднение Россвязи и Роспечати предполагается осуществить "бесшовно", сообщили в пресс-службе .Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Сотрудникам ведомств предстоит продолжать трудиться в составе министерства.

Как пояснили в Минцифры, перед ними сейчас стоит задача сделать процессы в рамках упразднения агентств "бесшовным". Они не должны вызывать каких-либо сложностей ии проблем в осуществлении текущей деятельности, передает ТАСС.

Представители министерства напомнили о том, что Россвязь и Роспечать в прошлом занимались такими важными делами, как формирование единого информационного пространства, они способствовали преодолению информационного неравенства, повышали доступность современных услуг связи, оказывали поддержку русскоязычной аудитории вне РФ и работали над обеспечением всей страны универсальными услугами связи.

Процесс вливания агентств в Минцифры сделает использование имеющихся ресурсов еще более рациональным и эффективным, указали в пресс-службе ведомства.

Ранее глава РФ Владимир Путин подписал приказ об упразднении Роспечати и Россвязи, функции и полномочия которых передаются Министерству цифрового развития. Согласно президентскому указу, в ведении Минцифры находится и Роскомнадзор. С полным содержанием нового документа можно ознакомиться на официальном портале Кремля.

Напомним, в минувший понедельник, 16 ноября, российский премьер Михаил Мишустин объявил о предстоящей оптимизации системы госуправления. Как отметил глава кабмина, реформу начнут осуществлять уже с 1 января 2021 года, откладывать ее "больше нельзя".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

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