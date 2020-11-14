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Пилотируемый корабль Crew Dragon вышел на орбиту
07:02
Фото: 1news.az
Минувшей ночью к Международной космической станции (МКС) успешно направился корабль Crew Dragon-1. На его борту находятся четверо астронавтов.
Состоявшийся запуск является первым регулярным полетом пилотируемых кораблей SpaceX, которые осуществляются в рамках коммерческой программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
По данным агентства, спустя двенадцать минут после запуска, сразу после того, как была отделена вторая ступень ракеты-носителя, SpaceX смог выйти на заданную орбиту, взяв курс на МКС.
На успешный запуск Crew Dragon к МКС уже отреагировали оба участника президентской гонки в Соединенных Штатах. Действующий американский лидер Дональд Трамп и объявивший о своей победе Джо Байден приветствовали достижение компании SpaceX. По словам Байдена, который в своем твиттере поздравил NASA и SpaceX, случившееся свидетельствует о силе науки и возможностях, которые открывают "инновации, изобретательность и решимость".
Трамп не упустил возможность обратить внимание своих подписчиков в твиттере на собственные заслуги. По словам главы США, когда он пришел к власти, NASA являлось "полной катастрофой". Однако теперь агентство, безусловно, вновь может считаться самым "крутым", наиболее "современным космическим центром планеты", подчеркнул американский политик.
Запуск состоялся накануне, 15 ноября, в 19:27 по времени Восточного побережья США (03:27 по Москве 16 ноября) с использованием носителя Falcon 9. Четверо астронавтов направились в экспедицию с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На МКС вскоре попадут американцы Виктор Гловер, Шеннон Уокер и Майкл Хопкинс, а также их японский коллега Соичи Ногучи. Предполагается, что все они проведут на борту станции полгода.
Сейчас на МКС остаются представители "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, которым совсем предстоит совершить выход в открытое космическое пространство, и их коллега из NASA Кэтлин Рубинс.
Напомним, россияне проведут вне корабля порядка шести часов. Выход в открытый космос запланирован на среду, 18 ноября. Предполагается, что Кудь-Сверчков и Рыжиков проверят уровень герметичности выходного люка на модуле "Поиск" (МИМ-2), поменяют панель регулятора расхода жидкости на модуле "Заря" (ФГБ) и очистят его иллюминатор модуля "Звезда", а также проведут ряд мероприятий, связанных с научной программой.
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