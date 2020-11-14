ИнтерНовости - новости в стране и мире
Выпущенные из «китовой тюрьмы» белухи успешно адаптировались в Японском море
Выпущенные из «китовой тюрьмы» белухи успешно адаптировались в Японском море
Пилотируемый корабль Crew Dragon вышел на орбиту
Пилотируемый корабль Crew Dragon вышел на орбиту
Названы продукты, способные убивать коронавирус
Названы продукты, способные убивать коронавирус
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Пилотируемый корабль Crew Dragon вышел на орбитуПилотируемый корабль Crew Dragon вышел на орбиту
На выборах президента Молдавии победила Майя СандуНа выборах президента Молдавии победила Майя Санду
Глава Минтранса Савельев заразился COVID-19Глава Минтранса Савельев заразился COVID-19
Дмитрий Хрусталев рассказал, почему попал в больницуДмитрий Хрусталев рассказал, почему попал в больницу
Трамп: Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированыТрамп: Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...
Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Пилотируемый корабль Crew Dragon вышел на орбиту


07:02
Пилотируемый корабль Crew Dragon вышел на орбитуФото: 1news.az

Минувшей ночью к Международной космической станции (МКС) успешно направился корабль Crew Dragon-1. На его борту находятся четверо астронавтов.

Состоявшийся запуск является первым регулярным полетом пилотируемых кораблей SpaceX, которые осуществляются в рамках коммерческой программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным агентства, спустя двенадцать минут после запуска, сразу после того, как была отделена вторая ступень ракеты-носителя, SpaceX смог выйти на заданную орбиту, взяв курс на МКС.

На успешный запуск Crew Dragon к МКС уже отреагировали оба участника президентской гонки в Соединенных Штатах. Действующий американский лидер Дональд Трамп и объявивший о своей победе Джо Байден приветствовали достижение компании SpaceX. По словам Байдена, который в своем твиттере поздравил NASA и SpaceX, случившееся свидетельствует о силе науки и возможностях, которые открывают "инновации, изобретательность и решимость".

Трамп не упустил возможность обратить внимание своих подписчиков в твиттере на собственные заслуги. По словам главы США, когда он пришел к власти, NASA являлось "полной катастрофой". Однако теперь агентство, безусловно, вновь может считаться самым "крутым", наиболее "современным космическим центром планеты", подчеркнул американский политик.

Запуск состоялся накануне, 15 ноября, в 19:27 по времени Восточного побережья США (03:27 по Москве 16 ноября) с использованием носителя Falcon 9. Четверо астронавтов направились в экспедицию с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На МКС вскоре попадут американцы Виктор Гловер, Шеннон Уокер и Майкл Хопкинс, а также их японский коллега Соичи Ногучи. Предполагается, что все они проведут на борту станции полгода.

Сейчас на МКС остаются представители "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, которым совсем предстоит совершить выход в открытое космическое пространство, и их коллега из NASA Кэтлин Рубинс.

Напомним, россияне проведут вне корабля порядка шести часов. Выход в открытый космос запланирован на среду, 18 ноября. Предполагается, что Кудь-Сверчков и Рыжиков проверят уровень герметичности выходного люка на модуле "Поиск" (МИМ-2), поменяют панель регулятора расхода жидкости на модуле "Заря" (ФГБ) и очистят его иллюминатор модуля "Звезда", а также проведут ряд мероприятий, связанных с научной программой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 186

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

Москва ввела санкции против Германии и Франции из-за НавальногоМосква ввела санкции против Германии и Франции из-за Навального
Названы дата и место боя Макгрегор – ПорьеНазваны дата и место боя Макгрегор – Порье
Путин рассказал о количестве погибших в КарабахеПутин рассказал о количестве погибших в Карабахе
В России за сутки выявили более 21,6 тыс. заражений коронавирусом В России за сутки выявили более 21,6 тыс. заражений коронавирусом
Создателям фильма «Цой» не удалось договориться с наследниками музыкантаСоздателям фильма «Цой» не удалось договориться с наследниками музыканта

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru