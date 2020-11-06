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Байден объявил о победе на президентских выборах


20:27
Байден объявил о победе на президентских выборахФото: viadvice.com

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден заявил, что выиграл выборы.

Соответствующая публикация появилась в Twitter политика, который ранее уже назвал очевидными результаты голосования, но подчеркивал, что необходимо дождаться окончания подсчета.

Обращаясь к согражданам, Джо Байден подчеркнул, что избрание на пост главы государства является для него большой честью. Политик заверил, что намерен стать "президентом для всех американцев", независимо от того, кого они поддерживали во время голосования.

Ранее ряд американских СМИ, в частности, AP, CNN и Fox News начали сообщать о том, что Джо Байден одержал победу на президентских выборах в США. Публикации появились после того, как был завершен подсчет голосов в Пенсильвании.

Как только окончилась обработка бюллетеней, канал CNN назвал Байдена 46-м американским президентом.

Автор: Злата Богатова

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