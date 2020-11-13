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Названа сумма, которую вымогали у Дзюбы за откровенную запись
13.11.2020 21:42
Фото: vk.com
Российский футболист Артем Дзюба, оказавшийся не так давно в центре громкого скандала, мог стать жертвой шантажистов.
Откровенные видеокадры, записанные спортсменом, разместил в Сети вымогатель, пишет интернет-газета "Фонтанка".
Как стало известно, от форварда "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы за нераспространение провокационной записи потребовали 5 млн долларов. Спортсмен отказался платить шантажистам. Отмечается, что футболист понимает, кто может стоять за попыткой вымогательства, он уже обратился в правоохранительные органы.
По данным газеты, футболист ранее встречался с вымогателем и даже записал разговор, во время которого от него потребовали столь внушительную сумму. Возможно, содержание этой беседы позднее будет опубликовано в открытом доступе, отмечается в материале. Обстоятельства инцидента, ударившего по репутации известного российского спортсмена, сейчас выясняют в центральном аппарате ФСБ. Как пишет "Фонтанка", Дзюба передал силовикам запись разговора с шантажистом.
Вместе с тем, пока остается неизвестным, будет ли по факту утечки кадров возбуждаться уголовное дело по статье о вымогательстве в особо крупных размерах. Существует вероятность того, что футболист воздержится от дальнейшего расследования, чтобы не провоцировать в будущем повышенное внимание общественности к случившемуся.
Предположительно, в ФСБ Дзюба обращался неофициально, сделав это через губернатора Тульской области Алексея Дюмина, отмечает газета.
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