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Дзюба прокомментировал утечку интимного видео


12:19
Дзюба прокомментировал утечку интимного видеоФото: jindatheme.com

Футболист Артем Дзюба отреагировал на скандал, который разгорелся из-за попавших в сеть его личных видеокадров.

По словам спортсмена, которые приводит РБК, "все мы грешные".

Игрок "Зенита", комментируя произошедшее, выразил мнение о том, что он не идеален, как и все остальные люди. При этом Артем Дзюба отметил, что не отрицает своей ответственности за случившееся. Как написал футболист, "могу винить только себя".

Ранее главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов принял решение о том, что в ноябре команда проведет матчи без участия Артема Дзюбы. По мнению спортивного наставника, необходимо "оградить от излишнего негатива" команду и самого Дзюбу, у которого будет "время нормализовать ситуацию".

Случившееся с футболистом также прокомментировала функционер канала "Матч ТВ" Тина Канделаки. По ее словам, люди с телекамерами, которых спортсмены и другие знаменитости пускают к себе, не могут выносить с собой личные видеозаписи. Канделаки назвала инцидент кражей, и подчеркнула, что необходимо нести "ответственность за поступки".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 232

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