Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Дзюба прокомментировал утечку интимного видео

12:19

Фото: jindatheme.com



Футболист Артем Дзюба отреагировал на скандал, который разгорелся из-за попавших в сеть его личных видеокадров.



По словам спортсмена, которые приводит РБК, "все мы грешные".



Игрок "Зенита", комментируя произошедшее, выразил мнение о том, что он не идеален, как и все остальные люди. При этом Артем Дзюба отметил, что не отрицает своей ответственности за случившееся. Как написал футболист, "могу винить только себя".



Ранее главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов принял решение о том, что в ноябре команда проведет матчи без участия Артема Дзюбы. По мнению спортивного наставника, необходимо "оградить от излишнего негатива" команду и самого Дзюбу, у которого будет "время нормализовать ситуацию".



Случившееся с футболистом также прокомментировала функционер канала "Матч ТВ" Тина Канделаки. По ее словам, люди с телекамерами, которых спортсмены и другие знаменитости пускают к себе, не могут выносить с собой личные видеозаписи. Канделаки назвала инцидент кражей, и подчеркнула, что необходимо нести "ответственность за поступки".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 232

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 8.11.2020 15:24 Черчесов: ближайшие матчи сборной России пройдут без Дзюбы

Черчесов: ближайшие матчи сборной России пройдут без Дзюбы 8.11.2020 09:40 В сети появилось интимное видео Дзюбы

В сети появилось интимное видео Дзюбы 5.11.2020 21:07 Футболист Широков предстанет перед судом за избиение судьи

Футболист Широков предстанет перед судом за избиение судьи 4.11.2020 11:05 Марадона успешно прооперирован из-за субдуральной гематомы

Марадона успешно прооперирован из-за субдуральной гематомы 3.11.2020 17:01 Тутберидзе утвердили тренером Медведевой