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Черчесов: ближайшие матчи сборной России пройдут без Дзюбы
15:24
Фото: vk.com
Главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов принял решение о том, что в ноябре команда проведет матчи без участия Артема Дзюбы.
Ранее в сети распространились интимные видеокадры, на которых, предположительно, запечатлен форвард петербургского "Зенита".
Игроки должны соответствовать статусу членов национальной команды как на поле, так и за его пределами, подчеркивается в заявлении Станислава Черчесова. Оно размещено в Telegram-канале футбольной сборной России. Учитывая последние события, главный наставник сборной заявил, что не будет вызывать Дзюбу на текущий сбор.
Как отмечается в сообщении, это необходимо, чтобы "оградить от излишнего негатива" команду и самого спортсмена. Черчесов также подчеркнул, что произошедшее не имеет никакого отношения к футбольной сборной "со спортивной точки зрения". Однако тренерский штаб считает, что спортсменам нужно продолжать подготовку к предстоящим матчам и не отвлекаться на посторонние вещи. При этом у Дзюбы появится "время нормализовать ситуацию".
Ранее в сети распространились кадры интимного содержания, на которых запечатлен мужчина, очень похожий на капитана национальной сборной по футболу. Он мастурбирует, лежа в постели и снимая происходящее на камеру под голос ведущей "Матч ТВ" Марии Орзул. Предполагается, что кадры были записаны в конце 2019 года, но всплыли в интернете лишь сейчас.
После случившегося Дзюба практически сразу закрыл свой Instagram. Каких-либо комментариев он пока не делал.
Предполагается, что 12 ноября состоится товарищеский матч сборных России и Молдавии. Позже в ноябре в рамках Лиги наций УЕФА пройдут игры с турками и сербами, они запланированы на 15 и 18 числа соответственно.
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