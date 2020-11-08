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Трамп намерен провести серию митингов в поддержку судебных тяжб по выборам


12:42
Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого домаФото: cand.com.vn
Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен провести в ближайшие дни серию митингов, которые будут посвящены его юридической борьбе с вероятными нарушениями во время президентских выборов.

Как сообщают американские СМИ, действующий президент, в частности, продемонстрирует избирателям некрологи людей, которые якобы принимали участие в голосовании. В настоящее время предвыборный штаб Дональда Трампа формирует команды, которые займутся пересчетом голосов в ряде штатов, включая Аризону и Джорджию.

Голосование на президентских выборах проводилось в США 3 ноября. Хотя подавляющее большинство бюллетеней уже обработаны, официальные результаты объявят позже. Американские СМИ, основываясь на имеющихся данных, успели объявить о победе Джо Байдена. Сам кандидат от Демократической парии, разделяя это мнение, уже обратился к американскому народу. Поздравления в адрес Байдена направили многие мировые лидеры.

Дональд Трамп, который пытался переизбраться на второй срок, не признает результаты голосования. Юристы действующего американского лидера сейчас активно готовятся оспаривать в суде итоги выборов сразу в нескольких штатах.

Ранее в СМИ также распространились сообщения о том, что после пятнадцати лет брака Мелания Трамп якобы с нетерпением ожидает момента, когда сможет развестись с мужем. С таким заявлением выступила бывшая помощница главы США Омароса Маниголт-Ньюман, которую сам Дональд Трамп в прошлом называл "чокнутой".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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