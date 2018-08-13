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Трамп назвал «чокнутой» экс-помощницу, которая написала о нем разоблачительную книгу


13.8.2018 20:29
Трамп назвал «чокнутой» экс-помощницу, которая написала о нем разоблачительную книгуФото: dailykos.com

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал "чокнутой" свою бывшую помощницу Омаросу Манигол-Ньюман, передает РИА Новости. Как заявил американский президент, в Белом доме все просто ненавидели эту сотрудницу.

Напомним, Манигол-Ньюман написала разоблачительную, по ее мнению, книгу о Трампе.

Как заявил Дональд Трамп, в прошлом ему пришлось обратиться к шефу своего аппарата с просьбой уладить ситуацию. По словам американского лидера, Омаросу "трижды уволили с "Подмастерья" - телевизионного шоу, которое он вел. "У нее никогда не получалось и не получится что-либо", - отметил президент.

Трамп отметил, что взял Омаросу на работу, так как "она со слезами на глазах умоляла", однако позже выяснилось, что в Белом доме ее возненавидели - "она была злобная, но не умная". Американский президент подчеркнул, что до увольнения помощница говорила ог нем исключительно "прекрасные вещи".

Манигол-Ньюман, которая была единственной высокопоставленной афроамериканкой в администрации президента, сняли с поста помощницы Трампа в прошлом году. После этого она решила написать книгу, в которую якобы вошли некие сенсационные разоблачения. В частности, автор утверждает, что Трамп якобы проглотил секретный документ, а также позволял себе оскорбительные реплики, связанные с расовой принадлежностью.

В Белом доме, прокомментировав книгу Манигол-Ньюман "Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа", ранее уже назвали ее лживой.

Предполагается, что книгу в Соединенных Штатах можно будет приобрести уже 14 августа. Как отмечала Манигол-Ньюман, читатели смогут узнать о многом, что происходит в Белом доме, включая то, что "расстраивает и вызывает неудобство". В ряде СМИ после интервью автора появились предположения о том, что еще являясь помощницей Трампа, она могла вести тайные записи на диктофон.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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