Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп назвал «чокнутой» экс-помощницу, которая написала о нем разоблачительную книгу

13.8.2018 20:29

Фото: dailykos.com



Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал "чокнутой" свою бывшую помощницу Омаросу Манигол-Ньюман, передает РИА Новости. Как заявил американский президент, в Белом доме все просто ненавидели эту сотрудницу.



Напомним, Манигол-Ньюман написала разоблачительную, по ее мнению, книгу о Трампе.



Как заявил Дональд Трамп, в прошлом ему пришлось обратиться к шефу своего аппарата с просьбой уладить ситуацию. По словам американского лидера, Омаросу "трижды уволили с "Подмастерья" - телевизионного шоу, которое он вел. "У нее никогда не получалось и не получится что-либо", - отметил президент.



Трамп отметил, что взял Омаросу на работу, так как "она со слезами на глазах умоляла", однако позже выяснилось, что в Белом доме ее возненавидели - "она была злобная, но не умная". Американский президент подчеркнул, что до увольнения помощница говорила ог нем исключительно "прекрасные вещи".



Манигол-Ньюман, которая была единственной высокопоставленной афроамериканкой в администрации президента, сняли с поста помощницы Трампа в прошлом году. После этого она решила написать книгу, в которую якобы вошли некие сенсационные разоблачения. В частности, автор утверждает, что Трамп якобы проглотил секретный документ, а также позволял себе оскорбительные реплики, связанные с расовой принадлежностью.



В Белом доме, прокомментировав книгу Манигол-Ньюман "Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа", ранее уже назвали ее лживой.



Предполагается, что книгу в Соединенных Штатах можно будет приобрести уже 14 августа. Как отмечала Манигол-Ньюман, читатели смогут узнать о многом, что происходит в Белом доме, включая то, что "расстраивает и вызывает неудобство". В ряде СМИ после интервью автора появились предположения о том, что еще являясь помощницей Трампа, она могла вести тайные записи на диктофон.



Автор: Злата Богатова

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