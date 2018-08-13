|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Трамп назвал «чокнутой» экс-помощницу, которая написала о нем разоблачительную книгу
13.8.2018 20:29
Фото: dailykos.com
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал "чокнутой" свою бывшую помощницу Омаросу Манигол-Ньюман, передает РИА Новости. Как заявил американский президент, в Белом доме все просто ненавидели эту сотрудницу.
Напомним, Манигол-Ньюман написала разоблачительную, по ее мнению, книгу о Трампе.
Как заявил Дональд Трамп, в прошлом ему пришлось обратиться к шефу своего аппарата с просьбой уладить ситуацию. По словам американского лидера, Омаросу "трижды уволили с "Подмастерья" - телевизионного шоу, которое он вел. "У нее никогда не получалось и не получится что-либо", - отметил президент.
Трамп отметил, что взял Омаросу на работу, так как "она со слезами на глазах умоляла", однако позже выяснилось, что в Белом доме ее возненавидели - "она была злобная, но не умная". Американский президент подчеркнул, что до увольнения помощница говорила ог нем исключительно "прекрасные вещи".
Манигол-Ньюман, которая была единственной высокопоставленной афроамериканкой в администрации президента, сняли с поста помощницы Трампа в прошлом году. После этого она решила написать книгу, в которую якобы вошли некие сенсационные разоблачения. В частности, автор утверждает, что Трамп якобы проглотил секретный документ, а также позволял себе оскорбительные реплики, связанные с расовой принадлежностью.
В Белом доме, прокомментировав книгу Манигол-Ньюман "Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа", ранее уже назвали ее лживой.
Предполагается, что книгу в Соединенных Штатах можно будет приобрести уже 14 августа. Как отмечала Манигол-Ньюман, читатели смогут узнать о многом, что происходит в Белом доме, включая то, что "расстраивает и вызывает неудобство". В ряде СМИ после интервью автора появились предположения о том, что еще являясь помощницей Трампа, она могла вести тайные записи на диктофон.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|