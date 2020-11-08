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СМИ: Проигравшего выборы Трампа может бросить жена
8.11.2020 18:03
Фото: kapital.kz
Бывшая помощница главы США Дональда Трампа рассказала журналистам о том, что в скором времени политик может развестись со своей супругой.
По словам Омаросы Маниголт-Ньюман, после пятнадцати лет брака Мелания Трамп с нетерпением ожидает этого момента, передает Daily Mail.
Мелания Трамп, которая вышла замуж за американского президента около пятнадцати лет назад, сразу после оглашения результатов выборов-2020 инициирует бракоразводный процесс. С таким утверждением выступила Омароса Маниголт-Ньюман, в прошлом занимавшая пост помощницы главы Соединенных Штатов.
Ранее Маниголт-Ньюман написала разоблачительную, по ее мнению, книгу о Трампе. Глава Белого дома вскоре после этого назвал ее "чокнутой", добавив, что женщину ненавидели все коллеги. Трамп также признался, что взял Омаросу на работу, так как "она со слезами на глазах умоляла", и вплоть до увольнения помощница говорила о нем исключительно "прекрасные вещи".
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