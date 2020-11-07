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Европейские политики поздравляют Байдена с победой на президентских выборах
10:46
Фото: livejournal.com
Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европарламента Давид Сассоли направил избранному президенту США Джо Байдену поздравления через твиттер.
В сопровождении видеозаписи представитель официального Брюсселя выразил новому американскому лидеру самые лучшие пожелания, как и Камале Харрис, которая была избрана на пост вице-президента Соединенных Штатов.
Среди европейских политиков, которые уже направили Джо Байдену свои поздравления, британский премьер-министр Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Как подчеркнул глава Европейского парламента, миру необходимы прочные отношения между Европой и Вашингтоном. В Брюсселе надеются на совместную работу по борьбе с пандемией COVID-19, климатическими изменениями, а также в преодолении продолжающего расти неравенства, указал Сассоли.
Сердечные поздравления в связи с их избранием направила Джо Байдену и Камале Харрис Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Европейскую комиссию. Она при этом напомнила о давних связях, которые объединяют американцев и европейцев.
Ранее ряд американских СМИ, в частности, AP, CNN и Fox News начали сообщать о том, что Джо Байден одержал победу по результатам президентских выборов в США. Публикации появились сразу после окончания подсчета голосов в Пенсильвании. Вскоре после этого сам политик выступил с соответствующим обращением к нации.
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