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В РФ могут создать группировку спутников для интернета вещей


2.11.2020 14:59
В РФ могут создать группировку спутников для интернета вещейФото: mail.kz

Российская частная компания собирается приступить к созданию группировки спутников для интернета вещей, передает ТАСС.

Как стало известно, сейчас уже тестируют радиомодуль, который может использоваться для обеспечения связи.

Радиомодуль проходит тестирование на спутнике "Норби", который в конце сентября был запущен с космодрома Плесецк.

Группировку малых аппаратов для интернета вещей собирается запустить ОКБ "Пятое поколение" (резидент Сколково и новосибирского Академпарка). Как рассказалив пресс-службе конструкторского бюро, предполагается организовать связь в сегменте М2М (machine-to-machine).

Сроки реализации этого проекта представители ОКБ пока не уточнили. Известно лишь, что радиомодуль сейчас тестируют на спутнике "Норби". Сеансы связи с аппаратом, который находится на орбите, проходят в штатном режиме. Отмечается, что "Норби" не будет задействован в группировке. Спутник был запущен лишь в целях испытаний платформы и отработки работоспособности в реальных условиях.

Специалисты ОКБ "Пятое поколение" проектируют малые космические аппараты и бортовую аппаратуру, которая предназначена для спутников. В числе наиболее известных проектов - создание модульной спутниковой платформы формата CubeSat, включающей набор всех необходимых подсистем. Деятельность в этом направлении осуществляется совместно с Новосибирским госуниверситетом и Отделом аэрокосмических исследований (ОАИ НГУ).

Ранее на Землю вернулся многоразовый космический аппарат КНР, успешно завершивший свой экспериментальный полет. Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2F") стартовала с космодрома Цзюцюань, продолжительность испытаний составила около двух суток. В Пекине пояснили, что речь идет об очередном прорыве в освоении технологий многоразового использования в космосе.

Созданный китайскими специалистами аппарат предназначается для тестирования технологий многоразового использования в ходе космических экспедиций, а также для оказания технологической поддержки во время проектов по мирному освоению космического пространства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 162

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