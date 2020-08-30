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На Землю вернулся многоразовый космический аппарат КНР
09:04
Фото: 1news.az
Космический аппарат КНР успешно завершил свой экспериментальный полет, передает агентство "Синьхуа".
Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2F") стартовала с космодрома Цзюцюань два дня назад, 4 сентября.
Судя по заявлениям из Пекина, КНР осуществила очередной прорыв в освоении технологий многоразового использования в космосе. Как стало известно, ракета-носитель благополучно совершила приземление на заданной площадке. Результаты эксперимента с многоразовым космическим аппаратом в Китае сочли успешными.
Созданный китайскими специалистами аппарат предназначается для тестирования технологий многоразового использования в ходе космических экспедиций, а также для оказания технологической поддержки во время проектов по мирному освоению космического пространства.
Напомним, в минувшем июле Китай сообщил об успешном запуске в космос специального исследовательского зонда, который предназначен для изучения Марса.
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