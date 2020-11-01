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В Мадриде задержаны более 30 противников карантиннных ограничений
1.11.2020 15:13
Фото: streamforce.io
В столице Испании полицией были арестованы тридцать два человека, которые участвовали в акции протеста против введения антикоронавирусных ограничений.
Силовики начали задерживать демонстрантов после стычек с сотрудниками правоохранительных органов.
Как передают зарубежные СМИ, во время столкновений протестующих с полицией пострадали не менее двенадцати человек, в том числе, три офицера. Минувшей ночью манифестанты, скандируя лозунг: "Свобода!", начали поджигать мусорные баки и сооружать импровизированные баррикады на Гран-Виа - главной улице Мадрида. Когда полицейские приступили к мероприятиям по разгону акции протеста, в стражей правопорядка полетели петарды и камни.
Аналогичные манифестации ранее прошли и в других городах королевства. В частности, накануне несколько сотен человек вышли на улицы Барселоны, протестуя против введения жестких ограничительных мер в целях борьбы с распространением COVID-19. В результате беспорядков были ранены двадцать сотрудников полиции. Двенадцать наиболее активных протестующих задержаны.
Ранее власти Великобритании объявили о введении общенационального карантина, который вступит в силу 5 ноября и будет продолжаться почти месяц. На подобные меры пошли и в Берлине, собираясь оценить эффективность ограничений через некоторое время и внести коррективы.
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